نتنياهو يحذر إيران من "ضربة مدوية" في حال استهداف بلاده

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، من أن تل أبيب ستوجه "ضربة مدوية" لإيران في حال استهدفتها بأي هجوم.

يأتي ذلك بالتوازي مع تصاعد التوتر بالمنطقة إثر مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس المصنف إرهابيا، في ضربة أمريكية في بغداد ورد إيران باستهداف قاعدة عين الأسد بصواريح باليستية.

وقال نتانياهو خلال مؤتمر عقد في القدس "سنوجه ضربة مدوية لأي طرف يهاجمنا".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إطلاق 12 صاروخا باليستيا من داخل إيران تجاه قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بالعراق.

وأضاف جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون، في بيان، أن الصواريخ استهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين؛ هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل، مشيرا إلى أنه جارٍ إجراء تقييم أولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

‪‎‪ فيما أعلن الجيش العراقي أن إجمالي عدد الصواريخ التي استهدفت مقرات التحالف الدولي بلغ 22 صاروخا، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر ضمن قواته.

Advertisements

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا بالبيت الأبيض مع وزيري الخارجية مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين؛ لبحث تداعيات الهجوم الصاروخي.

وعقب الاجتماع، أعلن ترامب أنه جارٍ تقييم الخسائر الناجمة عن القصف الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكريتين في العراق، مؤكدا أن بلاده تمتلك أقوى جيش في العالم.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه "سيعلن بيانا في وقت لاحق الأربعاء حول الهجمات الإيرانية".

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تمتلك الجيش الأقوى والأكثر تجهيزا على مستوى العالم.

بدورها، أعلنت مليشيا "الحرس الثوري" الإيرانية مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية في العراق.

وقالت مليشيا الحرس الثوري، في بيان نقله التلفزيون الإيراني، إن الهجمات جاءت ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني المصنف إرهابيا.

وقُتل سليماني مع نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي الجمعة.