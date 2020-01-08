مسؤولون: لا ضحايا بين قوات شمال أوروبا بالهجوم الإيراني

أعلن مسؤولون عسكريون في منطقة شمال أوروبا، الأربعاء، أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بين قواتهم في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتين في العراق فجر اليوم الأربعاء.



ولدى الدنمارك نحو 130 جنديا والنرويج 70 جنديا في قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق، بينما السويد لديها نحو 70 جنديا وضابطا في شمال العراق.

والقوات متمركزة في العراق ضمن بعثات التدريب، تحت قيادة عملية "العزم الصلب"، التي تهدف إلى دعم قدرات القوات العراقية على المدى الطويل لمواجهة عناصر تنظيم "داعش".

وذكرت وزيرة خارجية السويد، آن ليندا بعد الهجمات الصاروخية: "إنه التصعيد الذي حذرت منه أنا والمجتمع الدولي".

وقالت الوزيرة لإذاعة السويد: "يتعين أن تأخذ جميع الأطراف خطوة إلى الوراء وتنزع فتيل التوترات وتفتح حوارا".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إطلاق 12 صاروخا باليستيا من داخل إيران تجاه قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بالعراق.

وأضاف جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون، في بيان، أن الصواريخ استهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين؛ هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل، مشيرا إلى أنه جارٍ إجراء تقييم أولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

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‪‎‪ فيما أعلن الجيش العراقي أن إجمالي عدد الصواريخ التي استهدفت مقرات التحالف الدولي بلغ 22 صاروخا، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر ضمن قواته.

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا بالبيت الأبيض مع وزيري الخارجية مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين؛ لبحث تداعيات الهجوم الصاروخي.

وعقب الاجتماع، أعلن ترامب أنه جارٍ تقييم الخسائر الناجمة عن القصف الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكريتين في العراق، مؤكدا أن بلاده تمتلك أقوى جيش في العالم.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه "سيعلن بيانا في وقت لاحق الأربعاء حول الهجمات الإيرانية".

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تمتلك الجيش الأقوى والأكثر تجهيزا على مستوى العالم.

بدورها، أعلنت مليشيا "الحرس الثوري" الإيرانية مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية في العراق.

وقالت مليشيا الحرس الثوري، في بيان نقله التلفزيون الإيراني، إن الهجمات جاءت ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني المصنف إرهابيا.

وقُتل سليماني مع نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، الجمعة الماضي.