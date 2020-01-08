البرلمان الليبي يرفض تعيين الأمم المتحدة مندوبا للبلاد دون موافقته

اعترض البرلمان الليبي على قرار الأمم المتحدة قبول أوراق طاهر السني، مندوبا لطرابلس لديها، دون موافقة مجلس النواب واللجان المختصة به.

وقال يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، إنهم وجهوا مذكرة قانونية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش توضح الملابسات القانونية للأمر، وتطلب منه رفض قرار تعيين "السني".

وأكد العقوري، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن اعتماد السني مندوبا لليبيا في الأمم المتحدة يعد انتهاكا لتشريعات بلاده التي تنص على ضرورة موافقة البرلمان، واصفا هذه الخطوة بأنها "اختراق لقانون تنظيم العمل السياسي والقنصلي".





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وأشار إلى أن طاهر السني شخص يفتقد معايير الكفاءة والخبرة التي تطلبها وظيفة حساسة كمندوب لبلاده في الأمم المتحدة.

واعتبر أن "تعيين السني" يعد خرقا لبنود اتفاق الصخيرات الذي يشترط صدور قرارات السفراء من قبل رئاسة الوزراء وليس من المجلس الرئاسي.

ووقعت الأطراف المعنية في ليبيا على اتفاق الصخيرات بالمغرب، وتحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، حيث وقع عليه 22 برلمانيا ليبيا عن طرف المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب.

وكان فايز السراج رئيس ما يطلق عليه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد عين مستشاره الشخصي طاهر محمد السني مندوبا لليبيا لدى الأمم المتحدة.

ويحمل السني الجنسية الأمريكية ومتخصص في هندسة الكمبيوتر ولد بمدينة مزدة غرب ليبيا عام 1972 وتلقى تعليمه الأساسي والجامعي في طرابلس بعدها انتقل إلى أمريكا وانخرط في العمل السياسي من خلال الحكومة الليبية المؤقتة ثم تحول موقفه منذ 2015 وظهر مستشارا ومبعوثا شخصيا لفايز السراج.