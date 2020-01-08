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نواب عراقيون يدعون لعقد جلسة طارئة لمناقشة خرق إيران للسيادة العراقية

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

نواب عراقيون يدعون لعقد جلسة طارئة لمناقشة خرق إيران للسيادة العراقية

الخليج 365 ـ متابعات

دعا نواب عراقيون اليوم الأربعاء، كانون الثاني 08، 2020، إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة خرق إيران للسيادة العراقية.

 

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وقصفت إيران، بـ22 صاروخا قواعد أمريكية في كل من محافظتي الأنبار وأربيل.

 

ولم يسفر عن الهجوم الصاروخي الإيراني سقوط ضحايا، رغم حديث وكالة فارس عن مقتل 80 شخصا.

 

وكان وزير خارجية إيران أكد اليوم، أن طهران لا ترغب في تصعيد جديد بعد الهجوم الأخير.

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