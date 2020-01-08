مراقبون يؤكدون فشل أردوغان والسراج في الزج بالجزائر في حرب ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات

شهدت العاصمة الجزائرية، حراكا دبلوماسيا مكثفا بزيارتين إحداهما من فايز السراج رئيس ما يعرف بـ"حكومة الوفاق الوطني" والأخرى من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.



واستقبل السراج من قبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ورئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، في وقت أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا جددت فيه رفضها القاطع لأي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا.

وتزامنت زيارتا السراج وتشاووش أوغلو المفاجأتان إلى الجزائر بالتزامن مع إعلان الرئيس التركي بدء تحريك قوات تركية إلى ليبيا بطلب من السراج لإنقاذه ومليشياته من تقدم الجيش الوطني الليبي.

وأثارت الزيارتان في هذا التوقيت استغراب كثير من المتابعين، خاصة أن الرئيس الجزائري منذ تنصيبه نهاية العام الماضي أعلن رفضه التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.

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وتحدثت مصادر إعلامية وسياسية جزائرية عما وصفته بـ"غضب جزائري" من طلب السراج التدخل التركي في ليبيا لصالح مليشياته الإرهابية وجلبه مرتزقة من سوريا.

ويرى أولئك أن الجزائر عادت إلى ملف الأزمة كـ"طرف محايد وعلى مسافة واحدة بين جميع أطراف الأزمة الليبية"، وباشرت دورها بلقاء الأطراف المتسببة في تعقيد الوضع في ليبيا، وهما فايز السراج والنظام التركي، بهدف تجنيب المنطقة حربا إقليمية.

غير أن متابعين للموقف الجزائري الأخير من الأزمة الليبية يعدونه حائرا بين رفضها التدخل الأجنبي ومخاوفها من انتشار الجماعات الإرهابية فيها.

وأضافوا أن الخسائر التي تسببت فيها الأزمة الأمنية في ليبيا نتيجة ما يقول الخبراء: "إنه حرب استنزاف فرضت على الجيش الجزائري منذ 2011"، دفعت خلالها بآلاف الجنود والعتاد العسكري وفرضت حالة استنفار أمني وعسكري قصوى على طول الحدود مع ليبيا التي تفوق 900 كيلومتر".