أكاديمي إماراتي: أبو ظبي أكبر وأعقل من الانجرار لمهاترات مع إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

رد الأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، على تهديدات أطلقها مسئولون إيرانيون.



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وكتب عبد الله، عبر حسابه على موقع تويتر، اليوم الأربعاء، كانون الثاني 08، 2020: مهما حاولت ايران استفزاز الامارات فإن الإمارات لن تسعى لاستفزاز أسد جريح ولن تنجر لمعارك جانبية.

وأضاف أن الإمارات أكدت مرارا أنها أعقل وأكبر من الانجرار لهذه المهاترات الايرانية.

وختم تغريدته بالقول: نصيحة لايران ان تتوقف عن تهديد الامارات المسالمة التي تود الحفاظ علاقة حسن الجوار معها رغم احتلالها جزر الامارات