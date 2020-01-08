- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكاديمي إماراتي: أبو ظبي أكبر وأعقل من الانجرار لمهاترات مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
رد الأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، على تهديدات أطلقها مسئولون إيرانيون.
وكتب عبد الله، عبر حسابه على موقع تويتر، اليوم الأربعاء، كانون الثاني 08، 2020: مهما حاولت ايران استفزاز الامارات فإن الإمارات لن تسعى لاستفزاز أسد جريح ولن تنجر لمعارك جانبية.
وأضاف أن الإمارات أكدت مرارا أنها أعقل وأكبر من الانجرار لهذه المهاترات الايرانية.
وختم تغريدته بالقول: نصيحة لايران ان تتوقف عن تهديد الامارات المسالمة التي تود الحفاظ علاقة حسن الجوار معها رغم احتلالها جزر الامارات
كانت هذه تفاصيل خبر أكاديمي إماراتي: أبو ظبي أكبر وأعقل من الانجرار لمهاترات مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.