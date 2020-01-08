السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قالت شركة بوينج الأمريكية المصنعة للطائرة بوينج 737 التي سقطت اليوم الأربعاء بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران، "إنها بصدد جمع مزيد من المعلومات عن الحادث".
وأوضحت الشركة عبر موقعها على تويتر أنها على دراية بالتقارير الإعلامية بشأن الكارثة، "ونحن بصدد جمع مزيد من المعلومات بهذا الشأن".
ذكر متحدث باسم الهلال الأحمر الإيراني أن جميع ركاب وطاقم طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران لقوا حتفهم.
وأعلنت وسائل إعلام إيرانية صباح اليوم الأربعاء تحطم طائرة ركاب أوكرانية من طراز بوينج 737 في إيران عقب إقلاعها "بسبب خلل فني".
وذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية أن الطائرة كانت متجهة إلى مطار كييف الأوكراني، وتحطمت في مطار الإمام الخميني الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وأضافت أن الطائرة كانت تقل 180 راكبا بالإضافة إلى طاقمها.
ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ بالستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر بوينج تعليقا على سقوط الطائرة الأوكرانية: نجمع مزيدا من المعلومات عن الحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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