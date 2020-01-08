التقى وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، في مدينة إسطنبول، نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، وبحثا بالعلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليميّة في مقدّمتها الأزمة الليبية.
وأعرب جاويش أوغلو، عن سعادته باستضافة نظيره الإيطالي، لافتًا في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "انّنا سنعزّز أكثر علاقاتنا الوثيقة في مجالات مختلفة".
مع الإشارة إلى أنّ هذه أوّل زيارة لوزير الخارجية الإيطالية إلى تركيا منذ تسلّمه منصبه في شهر أيلول الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية تركيا بحث مع نظيره الإيطالي بالأزمة الليبية: سنعزز علاقاتنا بمجالات مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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