وزير خارجية تركيا بحث مع نظيره الإيطالي بالأزمة الليبية: سنعزز علاقاتنا بمجالات مختلفة

التقى وزير ​الخارجية التركية​ ​مولود جاويش أوغلو​، في مدينة ​إسطنبول​، نظيره الإيطالي ​لويجي دي مايو​، وبحثا بالعلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليميّة في مقدّمتها الأزمة الليبية.

وأعرب جاويش أوغلو، عن سعادته باستضافة نظيره الإيطالي، لافتًا في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "انّنا سنعزّز أكثر علاقاتنا الوثيقة في مجالات مختلفة".

مع الإشارة إلى أنّ هذه أوّل زيارة لوزير الخارجية الإيطالية إلى تركيا منذ تسلّمه منصبه في شهر أيلول الماضي.