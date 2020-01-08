الخطوط الأوكرانية: طائرة البوينغ التي تحطمت قرب طهران كانت جديدة وتم فحصها قبل يومين

أكدت ​الخطوط الجوية الأوكرانية​ أن ​طائرة​ البوينغ 737 التي تحطمت صباحا في ​إيران​ ما أسفر عن مقتل نحو 170 شخصاً، كانت جديدة وخضعت لآخر فحص تقني قبل يومين.

وأوضحت الخطوط الأوكرانية أن "الطائرة مصنعة عام 2016، وتسلمتها الشركة مباشرة من مصنع بوينغ. خضعت الطائرة لآخر صيانة تقنية دورية في 6 كانون الثاني 2020"، معلنة أنها علقت رحلاتها الجوية من ​طهران​ إلى أجل غير مسمى.