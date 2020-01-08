أكدت الخطوط الجوية الأوكرانية أن طائرة البوينغ 737 التي تحطمت صباحا في إيران ما أسفر عن مقتل نحو 170 شخصاً، كانت جديدة وخضعت لآخر فحص تقني قبل يومين.
وأوضحت الخطوط الأوكرانية أن "الطائرة مصنعة عام 2016، وتسلمتها الشركة مباشرة من مصنع بوينغ. خضعت الطائرة لآخر صيانة تقنية دورية في 6 كانون الثاني 2020"، معلنة أنها علقت رحلاتها الجوية من طهران إلى أجل غير مسمى.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الأوكرانية: طائرة البوينغ التي تحطمت قرب طهران كانت جديدة وتم فحصها قبل يومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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