ركّز وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، على أنّ "شعبنا يُطالب بطرد القوات الأميركية في المنطقة"، مشدّدًا على أنّ "القوات الأميركية لن تكون آمنة في المنطقة".
ولفت في تصريح صحافي، إلى "أنّنانأسف لمواقف بعض الدول الأوروبية المؤيدة لقتل اللواء قاسم سليماني، وهذا موقف غير صائب"، موضحًا أنّ "الضربة التالية تتوقّف على ردّ الولايات المتحدة الأميركية على الضربة الأولى". وبيّن "أنّنااستخدمنا صواريخ قصيرة المدى في الهجوم على أهداف أميركية بالعراق".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الإيراني: ضربتنا التالية تتوقف على رد أميركا على الضربة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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