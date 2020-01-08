وزير الدفاع الإيراني: ضربتنا التالية تتوقف على رد أميركا على الضربة الأولى

ركّز وزير الدفاع الإيراني ​أمير حاتمي​، على أنّ "شعبنا يُطالب بطرد ​القوات الأميركية​ في المنطقة"، مشدّدًا على أنّ "القوات الأميركية لن تكون آمنة في المنطقة".

ولفت في تصريح صحافي، إلى "أنّنانأسف لمواقف بعض الدول الأوروبية المؤيدة لقتل اللواء ​قاسم سليماني​، وهذا موقف غير صائب"، موضحًا أنّ "الضربة التالية تتوقّف على ردّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ على الضربة الأولى". وبيّن "أنّنااستخدمنا ​صواريخ​ قصيرة المدى في الهجوم على أهداف أميركية ب​العراق​".