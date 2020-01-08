هنية: وجودنا في طهران من باب الوفاء لسليماني ودوره الأصيل

اشار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ​إسماعيل هنية​ الى "إن وجودنا في ​طهران​ كفصائل ​المقاومة الفلسطينية​ هو من باب الوفاء لقائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري​ ​قاسم سليماني​ ودوره وموقفه الأصيل".

وأضاف هنية في تصريحات لقناة "الميادين"، أن ما قام به سليماني استراتيجي ومحوري في دعم المقاومة الفلسطينية، مشيراً أن جريمة اغتيال سليماني لم تحقق أهدافها.

وأشار هنية إلى أن اغتيال سليماني يعكس روح الجريمة التي تسكن عقل ​الإدارة الأميركية​، مضيفاً أن "الجريمة الأميركية شكلت غطاء لكل جرائم الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا في الداخل والخارج". وتابع قائلاً "اعتقدوا أن جريمتهم يمكنها فرض المزيد من الهيمنة على مقدرات المنطقة عبر ضرب نهج المقاومة".

وكان هنية قد زار منزل قاسم سليماني أول أمس الإثنين.