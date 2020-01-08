أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّ "إسرائيل تقف إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية بشكل كامل، ولا نملك صديقًا أفضل منهم ولا يملكون صديقًا أفضل منّا".
ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّه "يجب شكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قتل اللواء قاسم سليماني، لأنّه تسبّب بزعزعة الاستقرار في المنطقة"، مشدّدًا على "أنّنا سنضرب بعنف أي جهة تحاول مهاجمة إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: نقف إلى جانب أميركا وسنضرب بعنف أي جهة تحاول مهاجمة إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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