نتانياهو: نقف إلى جانب أميركا وسنضرب بعنف أي جهة تحاول مهاجمة إسرائيل

أكّد رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، أنّ "إسرائيل تقف إلى جانب ​الولايات المتحدة الأميركية​ بشكل كامل، ولا نملك صديقًا أفضل منهم ولا يملكون صديقًا أفضل منّا".

ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّه "يجب شكر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على قتل اللواء ​قاسم سليماني​، لأنّه تسبّب بزعزعة الاستقرار في المنطقة"، مشدّدًا على "أنّنا سنضرب بعنف أي جهة تحاول مهاجمة إسرائيل".