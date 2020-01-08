الحشد الشعبي: الرد الأولي الإيراني على اغتيال سليماني حصل والآن حان وقت الرد العراقي

أعلن قائد في ​الحشد الشعبي​ أن الرد الأولي الإيراني على اغتيال قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​ حصل، والآن حان وقت الرد ​العراق​ي. وشدد على أن الرد العراقي لن يكون أقل من حجم الرد الإيراني.

وأعلن ​الحرس الثوري الإيراني​، الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال سليماني الذي أعلنت ​الولايات المتحدة​ الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.