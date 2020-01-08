الحشد الشعبي: الرد الأولي الإيراني على اغتيال سليماني حصل والآن حان وقت الرد العراقي

أعلن قائد في الحشد الشعبي أن الرد الأولي الإيراني على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني حصل، والآن حان وقت الرد العراقي. وشدد على أن الرد العراقي لن يكون أقل من حجم الرد الإيراني.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال سليماني الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.
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