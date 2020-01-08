الاناضول: استجواب مضيفي طيران في تركيا بقضية هروب كارلوس غصن

استجوبت ​السلطات التركية​، مضيفي طيران، للاشتباه بتورطهما في ​عملية تهريب​ المدير السابق لشركة "نيسان" ​كارلوس غصن​، من ​اليابان​ إلى ​لبنان​ عبر ​تركيا​.

وذكرت مصادر أمنية للأناضول، أن التحقيق في العملية التي جرت عبر مطار "أتاتورك" في ​إسطنبول​، ما زال مستمرا تحت إشراف ​محكمة​ الصلح والجزاء بمنطقة "باقر كوي" بالمدينة.

وأضافت المصادر، أن المضيفين "سي.كا.كا" و"إن.إي"، الذين يعملان في الطائرتين المستخدمتين في تهريب غصن، جرى استجوابهما من قبل المحققين، قبل إطلاق سراحهما.

وأوضحت أن الطائرة التي أقلت غصن من اليابان إلى تركيا، تحتوي على 6 أبواب، جرى استخدام الباب الخلفي منها، لنقله من مكان شحن الأمتعة إلى قسم الركاب فيها.

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ومباشرةً بعد وصول الطائرة إلى مطار "أتاتورك"، جرى نقل غصن إلى الطائرة الأخرى، التي كانت منتظرة على بعد 40 مترا فقط، من أجل نقله إلى لبنان، ولم تذكر المصادر معلومات حول جنسيتي المضيفين.

وفي 4 كانون الثاني الجاري، قضت محكمة الصلح والجزاء بمنطقة "باقر كوي"، بحبس 5 مشتبه بتورطهم في عملية التهريب، من أصل 7 موقوفين جرى احالتهم ​النيابة العامة​ إليها، وأفرجت عن اثنين.