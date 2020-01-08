لفت وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال حسن مراد، إلى "أنّنا لطالما سمعنا في الحكومة الّتي نحن جزء منها، عن وجوب إيجاد دور للبنان بإعادة الإعمار في سوريا، لكنّنا لم نلمس أي خطوة جديّة بهذا الاتجاه، بل لم يقترن الكلام بالفعل".
وزأعرب في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، عن أمله من الحكومة العتيدة "إيلاء هذا الموضوع الاهتمام المطلوب، من خلال التواصل مع الشقيقة سوريا خدمةً لمصلحة لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر مراد: نأمل من الحكومة العتيدة إيجاد دور للبنان بإعادة الإعمار في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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