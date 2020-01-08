مراد: نأمل من الحكومة العتيدة إيجاد دور للبنان بإعادة الإعمار في سوريا

لفت وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​حسن مراد​، إلى "أنّنا لطالما سمعنا في ​الحكومة​ الّتي نحن جزء منها، عن وجوب إيجاد دور ل​لبنان​ بإعادة الإعمار في ​سوريا​، لكنّنا لم نلمس أي خطوة جديّة بهذا الاتجاه، بل لم يقترن الكلام بالفعل".

وزأعرب في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، عن أمله من الحكومة العتيدة "إيلاء هذا الموضوع الاهتمام المطلوب، من خلال التواصل مع الشقيقة سوريا خدمةً لمصلحة لبنان".