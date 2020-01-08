النشرة: تأجيل مناقصة جمع ونقل النفايات في النبطية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ انه تم تأجيل مناقصة جمع ونقل ​النفايات​ في النبطية ومنطقتها والتي كانت ستجرى في ادارة المناقصات المركزية لمصلحة ​اتحاد بلديات الشقيف​، حيث لم يتقدم اي شركة في هذه المناقصة لاستلامها، الامر الذي سيستدعي ​الاعلان​ للمرة الثانية عن هذه المناقصة من قبل ادارة المناقصات في اقرب وقت.

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