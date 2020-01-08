الاتحاد الأوروبي: الضربات الصاروخية الايرانية في العراق مثال جديد على التصعيد

اعتبر وزير خارجية ​الاتحاد الأوروبي​ ​جوزيب بوريل​ أن "الضربات الإيرانية على قاعدتين عسكريتين في ​العراق​ تتمركز فيهما قوات للتحالف بينها قوات أوروبية، "مثال جديد على التصعيد".

وقال بوريل في ​مؤتمر​ صحافي في ​بروكسل​ "الهجمات الصاروخية الأخيرة على قاعدتين في العراق تستخدمهما ​القوات الأميركية​ والتحالف، بينها قوات أوروبية، مثال جديد على التصعيد والمواجهة المتزايدة".