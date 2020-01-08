الاتحاد الأوروبي: الضربات الصاروخية الايرانية في العراق مثال جديد على التصعيد

اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن "الضربات الإيرانية على قاعدتين عسكريتين في العراق تتمركز فيهما قوات للتحالف بينها قوات أوروبية، "مثال جديد على التصعيد".
وقال بوريل في مؤتمر صحافي في بروكسل "الهجمات الصاروخية الأخيرة على قاعدتين في العراق تستخدمهما القوات الأميركية والتحالف، بينها قوات أوروبية، مثال جديد على التصعيد والمواجهة المتزايدة".
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