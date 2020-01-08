علّق رئيس ​تجمع الصناعيين​ في ​البقاع​ نقولا أبو فيصل على ​الأزمة​ التي يرزح ​لبنان​ تحتها، لا سيما على المستوى المالي والإقتصادي، قائلا :"هذه الأزمة سوف تفجّر طاقات شباب لبنان بالإتكال على قدراتهم، فلا تحسبوا ما ترونه شرا بل فيه خير كبير وسنخرج من النفق المظلم أكثر إبداعا وقوة".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس تجمع الصناعيين في البقاع: سنخرج من النفق المظلم أكثر إبداعا وقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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