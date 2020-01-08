النشرة: الثلوج بدأت بالتساقط ابتداءا من ارتفاع 950 مترا في حاصبيا وشبعا

اشار مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، الى انه "مع اشتداد العاصفة التي تضرب منطقة حاصبيا منذ ساعات الفجر بدأت ​الثلوج​ بالتساقط ابتداءا من ارتفاع 950 مترا وما فوق، وباتت طريق ​الهبارية​ شبعا وشويا شبعا و​كفرشوبا​ شبعا سالكة أمام السيارات الرباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية".

وقد باشرت الآليات التابعة ​البلدية​ شبعا والمتعاقدة مع ​وزارة الأشغال العامة​ على فتح الطرقات انطلاقا من شبعا، كما تعمل على ​فتح طريق​ كفرشوبا شبعا.