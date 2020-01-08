النشرة: الثلوج بدأت بالتساقط ابتداءا من ارتفاع 950 مترا في حاصبيا وشبعا

اشار مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، الى انه "مع اشتداد العاصفة التي تضرب منطقة حاصبيا منذ ساعات الفجر بدأت الثلوج بالتساقط ابتداءا من ارتفاع 950 مترا وما فوق، وباتت طريق الهبارية شبعا وشويا شبعا وكفرشوبا شبعا سالكة أمام السيارات الرباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية".
وقد باشرت الآليات التابعة البلدية شبعا والمتعاقدة مع وزارة الأشغال العامة على فتح الطرقات انطلاقا من شبعا، كما تعمل على فتح طريق كفرشوبا شبعا.
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