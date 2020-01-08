قيومجيان: نرفض أن يزج حزب الله بنا في الصراع الأميركي - الإيراني

دعا وزير الشؤون الاجتماعية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ريشار قيومجيان​ "​حزب الله​" إلى عدم توريط البلاد في أتون الصراع الأميركي - الإيراني، ورأى انه "ليس من حق الحزب الزج ببلدنا في هذا الأتون الجهنمي، ويجب ألا يكون جزءا من مشروع ​طهران​ التوسعي بالمنطقة".

وأعرب في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، عن تطلعه بألا يتم استخدام ​لبنان​ كمنصة لاستهداف أي منشآت أو قواعد أميركية، لا سيما أن ​الجيش اللبناني​ على علاقة ممتازة مع ​الجيش الأميركي​ وهناك تعاون من حيث التدريب وتقديم المساعدات اللازمة من أسلحة وذخيرة وآليات مدرعة وغيرها.

وأضاف: "ليس من حق "حزب الله" أن يقرر منفردا بأن يكون طرفا في حرب بالمنطقة. هناك دولة لبنانية تأخذ قرار الحرب والسلم أو أي قرارات على المستوى الاستراتيجي، لكن "الحزب" يحاول منذ التسعينات احتكار القرار الاستراتيجي اللبناني، وتلك نقطة خلافية كبيرة معه".

وتعليقاً على خطاب الأمين العام لحزب الله ​السيد حسن نصرالله​ الأخير بشأن مقتل ​قاسم سليماني​، قال: "حزب الله يعتبر نفسه جزءا من المحور الإيراني في المنطقة، لكن آن الأوان أن يعود الحزب إلى لبنانيته، وألا يكون جزءا من المشروع التوسع الايراني في المنطقة".