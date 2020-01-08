النشرة: دياب متمسّك بتسمية الوزراء السنة بنفسه لكي يضمن عدم استقالتهم

علمت " ​النشرة​" ان رئيس ​الحكومة​ المكلف حسّان دياب متمسك باختيار الوزراء ​السنة​ الثلاثة بنفسه لكي يضمن عدم استقالتهم في حال تعرضوا لضغوط من المرجعيات السنية السياسية والروحية فتصبح الحكومة غير ميثاقية ويصبح سقوطها حتميا.

وفي السياق عينه، علمت "النشرة" ان الحل الوسط الذي تم التوصل اليه بين الرئيس ميشال عون ودياب بالنسبة الى توزير دميانوس قطار، يقضي بان يكون الأخير وزيرا للاقتصاد والتجارة بالاصالة، ووزيرا للخارجية والمغتربين بالوكالة عند غياب الوزير الاصيل...