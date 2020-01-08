وزير الدفاع: بريطانيا ستغادر العراق إذا طلبت بغداد ذلك

لندن (رويترز) - ذكر وزير الدفاع البريطاني بن والاس يوم الثلاثاء أن لندن ترغب في بقاء قواتها في العراق لكنها ستسحبها إذا طلبت بغداد ذلك.
وكان البرلمان العراقي دعا يوم الأحد القوات الأمريكية وغيرها من القوات الأجنبية إلى مغادرة البلاد بعد مقتل جنرال عسكري إيراني كبير في ضربة بطائرة أمريكية مسيرة على مطار بغداد.
وقال والاس للبرلمان "نحن... نحترم سيادة العراق. وإذا طلبوا منا المغادرة فهذا حقهم وسنحترمه".
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
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