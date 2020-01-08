الحرس الثوري: حزب الله ينقل معدات عسكرية نحو الحدود اللبنانية مع إسرائيل

ذكرت وكالة أنباء الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن “حزب الله” اللبناني، ينقل معدات عسكرية نحو الحدود اللبنانية مع إسرائيل.

يأتي ذلك بعدما ذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها، أن “حزب الله اللبناني سيضرب إسرائيل إذا ردت الولايات المتحدة على القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في غرب العراق”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الضربة العسكرية التي تمت بـ15 صاروخا بالستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأمريكيتين، لا سيما في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار غرب العراق، مشيرة إلى أنه قتل 80 جنديا أمريكيا وتم تدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية أمريكية.

بالمقابل، قال البنتاغون إنه سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.