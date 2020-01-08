الوافي: نقوم بمجهودات لتجاوز العقبات التي تصادف الراغبين في الحصول على تأشيرات “شنغن”

أقرت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الثلاثاء، بوجود تعقيدات في طلب تأشيرات (شنغن ).

وقالت نزهة الوافي، بمجلس المستشارين، إن مصالح الوزارة تتابع البطء المسجل في التعامل مع طلبات التأشيرة “شنغن” وتعمل على حله مع شركائها، لاسيما بعد انتقال إعطاء المواعد من الهاتف إلى المنصات الإلكترونية للشركات، المتعاقدة مع السفارات والقنصليات بالمغرب.

وأوردت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن الوزارة تقوم بمجهودات عدة، على مستوى اللقاءات الرسمية، مع وزراء الخارجية، لكل من فرنسا وإسبانيا، على اعتبار أن أغلب التأشيرات تأتي من هذين البلدين.

وشددت على أن المغرب يلح على حل هذه التعقيدات، خلال فرق العمل المشتركة بين إسبانيا وفرنسا، لاسيما في ما يتعلق بتاشيرات ذات الأولوية التي لها علاقة بالدراسة والعمل.

ويشار إلى أن عدد من المغاربة يشتكون من الظروف المحيطة بطلب تأشيرات شينغن، واصفين إياها ب”السيئة”.