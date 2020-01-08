تلميذ مكناس يمثل أمام استئنافية مكناس بعد أقل من أسبوعين

بعد أزيد من عشرين يوما من الحكم عليه، حددت محكمة مكناس موعد أول جلسة لمحاكمة تلميذ مكناس، أيوب محفوظ، استئنافيا، والذي سبق أن أدين بسبب نشره لكلمات أغنية على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي.

وقالت حسناء العلوي، محامية أيوب محفوظ، في تصريح لـ”اليوم 24″ اليوم الثلاثاء، إن محكمة مكناس حددت، يوم الاثنين 20 يناير الجاري، لأول جلسة لأيوب محفوظ بعد استئناف الحكم، الصادر في حقه، والذي كان قد أدانه بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم.

يذكر أنه وسط تزايد الحديث عن حالات شباب اعتقلوا، خلال الأيام الأخيرة، بسبب تدوينات على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ الحديث عن حالة الطفل أيوب محفوظ، ابن مدينة مكناس، الذي اعتقل، وحوكم ابتدائيا في صمت، بسبب تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أعاد فيها نشر كلمات أغنية شاهدها أكثر من عشرين مليون شخص على موقع “يوتيوب”، لتخرج عائلته، ودفاعه للحديث عن فصول هذه المحاكمة “السريالية”، التي لم يتوقعا أن تنتهي بالحكم عليه بالحبس لثلاث سنوات.

وحسب منطوق الحكم الصادر عن ابتدائية مكناس في حق أيوب محفوظ، الذي لا يتجاوز عمره 18 سنة، والذي يدرس بمستوى السنة أولى باكالوريا، فإن التدوينة التي نشر فيها كلمات من أغنية “عاش الشعب”، مرفوقة بصورته “إخلال بواجب التوقير والاحترام الواجب لشخص الملك، الأمر الذي يتعين معه القول بمؤاخذته من أجل هذه الجنحة، كما هو منصوص عيها في الفقرة الثانية من الفصل 179 من القانون الجنائي”.

ونص منطوق الحكم كذلك، الذي حصل “اليوم 24” على نسخة منه، على مصادرة هاتف أيوب لفائدة أملاك الدولة، بحجة أنه الوسيلة، التي تم بها نشر التدوينة، ولأنه استغل في أشياء غير قانونية.