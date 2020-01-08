نتنياهو يهدد إيران: من يحاول مهاجمتنا سيتلقى ضربة ساحقة ومؤلمة للغاية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إيران، قائلا إن "من يحاول مهاجمتنا سيتلقى ضربة ساحقة ومؤلمة للغاية".

وتأتي أقوال نتنياهو في أعقاب هجوم شنه الحرس الثوري الإيراني بصواريخ بالستية على قاعدتين عسكرتين في العراق تتواجد فيهما قوات أميركية، فجر اليوم، وتهديد الحرس الثوري باستهداف إسرائيل في حال ردّت الولايات المتحدة على هذا الهجوم، الذي جاء انتقاما لاغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري، قاسم سليماني.

وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل تقف خلف الولايات المتحدة، ونحيي الرئيس دونالد ترامب على اغتيال سليماني".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، قوله إنه "وفقا للتقديرات الأولية، لا يوجد مصابين في الهجوم الإيراني في العراق. ونصلي كي ننتصر من دون قتلى. وأنا متأكد من أنه بفضل الرئيس (ترامب) سننتصر على أحد التهديدات المركزية في عصرنا" في إشارة إلى إيران.