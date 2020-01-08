مصرع عامل في ورشة بناء وسط البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل أجنبي (30 عاما) مصرعه إثر سقوطه من علو في ورشة بناء بمدينة ريشون لتسيون، وسط البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر طبية أن طواقم الإسعاف التي وصلت إلى المكان أقرت وفاة العامل على الفور.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إبلاغها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

يذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.