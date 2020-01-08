سيول وفيضانات في البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في البلاد منذ مساء أمس، الثلاثاء، بفيضانات وسيول وتدفق كميات كبيرة من المياه إلى الشوارع أدت إلى تشويش حركة السير وحدوث اكتظاظات مرورية شديدة.

وأعلن عن توقف حركة القطارات في عدة محطات في مدينة حيفا بسبب الفيضانات والسيول. كما أغلق شارع 85 (عكا - صفد) بمحاذاة قرى منطقة الشاغور بسبب تدفق كميات كبيرة من المياه إلى الشارع. وأغلقت عدة شوارع كذلك في عكا وطمرة وغيرهما من البلدات في البلاد.

وأفاد المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ أنه "في أعقاب الأجواء العاصفة والأمطار الغزيرة بمنطقة حيفا، تم استلام عدة بلاغات حول سيول في المدينة. وتم تعزيز غرفة العمليات من أجل الرد على كافة التوجهات، كما تتواجد كافة طواقم الإطفاء والإنقاذ من محطة حيفا خارج المحطة لمنح الرد السريع لكافة التوجهات".

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وأضاف أنه "حتى الآن لم يبلغ عن مصابين، ويقوم قائد محطة حيفا بتقييم الوضع وفحص إمكانية طلب تعزيز وطواقم من اللواء من محطتي الخضيرة وزفولون".

وناشدت السلطة المواطنين بالتزام التوجيهات في ظل الأحوال الجوية، الفيضانات والسيول. وطالبتهم بالبقاء في أماكن آمنة والانصياع لتعليمات طواقم الإطفاء والإنقاذ. وأكدت أنه يُمنع الاقتراب من ضفة النهر خلال الفيضان، تحسبا من الانهيار، إذ يكون للتيار قوة كبيرة، وقد تجرف المياه الضفة.

هذا، وتوقع الراصد الجوي أن يتواصل الأمطار، اليوم الأربعاء، في مناطق واسعة من البلاد وتشتد غزارة في ساعات الظهر والعصر، وتكون مصحوبة بتساقط زخات البرد والعواصف الرعدية، وحذر من السيول والفيضانات.