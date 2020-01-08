احتراق عدة سيارات في حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلعت النيران في عدة سيارات خصوصية في شارع "هبرحيم" بمدينة حيفا، الليلة الماضية. وأفاد المتحدث بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ، أن "طواقم الإطفاء عملت على إخماد النيران ومنع انتشارها. ولم يبلغ عن إي إصابات".
وبحسب المعلومات المتوفرة فإن النيران اندلعت، على ما يبدو، بإحدى السيارات خلال سيرها وامتدت إلى سيارات أخرى كانت متوقفة بجانب الشارع.
هذا، وفتح خبراء الحرائق والشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.
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