اتحاد الحرفيين الأتراك: الأزمة الاقتصادية تسببت في إفلاس نحو 115 ألف حرفي وتاجر خلال 2019

الأربعاء 8 يناير 2020

أكد اتحاد الحرفيين والتجار الأتراك، في بيان، عن أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد تسببت في إفلاس نحو 115 ألف حرفي وتاجر خلال 2019.



بينما زاد مقدار القروض المتعثرة بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة بمقدار 50% خلال عام واحد.

وطبقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، الثلاثاء، أوضح البيان أن 114 ألفا و977 تاجرا وحرفيا أغلقوا محالهم خلال 2019 بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعد هو الأعلى خلال السنوات التسع الأخيرة.

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ولفت البيان كذلك إلى تراجع العدد الإجمالي للحرفيين والتجار في تركيا إلى ما يقرب من 1.9 مليون حرفي وتاجر.

وبحسب البيان فإن عام 2005 يعد هو الأكثر من حيث إفلاس التجار والحرفيين، حيث أفلس في ذلك العام نحو 282 ألف تاجر وحرفي، يليه عام 2011 حيث أفلس نحو 143 ألفا منهم، ثم عام 2019.

وأشارت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية إلى أن ديون الشركات الصغيرة والمتوسطة تواصل ارتفاعها، وأن مقدار الديون المتعثرة لتلك الشركات زاد خلال العام الأخير بمقدار 50%