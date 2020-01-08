- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الحرفيين الأتراك: الأزمة الاقتصادية تسببت في إفلاس نحو 115 ألف حرفي وتاجر خلال 2019 والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 يناير 2020
أكد اتحاد الحرفيين والتجار الأتراك، في بيان، عن أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد تسببت في إفلاس نحو 115 ألف حرفي وتاجر خلال 2019.
بينما زاد مقدار القروض المتعثرة بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة بمقدار 50% خلال عام واحد.
وطبقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، الثلاثاء، أوضح البيان أن 114 ألفا و977 تاجرا وحرفيا أغلقوا محالهم خلال 2019 بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعد هو الأعلى خلال السنوات التسع الأخيرة.
ولفت البيان كذلك إلى تراجع العدد الإجمالي للحرفيين والتجار في تركيا إلى ما يقرب من 1.9 مليون حرفي وتاجر.
وبحسب البيان فإن عام 2005 يعد هو الأكثر من حيث إفلاس التجار والحرفيين، حيث أفلس في ذلك العام نحو 282 ألف تاجر وحرفي، يليه عام 2011 حيث أفلس نحو 143 ألفا منهم، ثم عام 2019.
وأشارت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية إلى أن ديون الشركات الصغيرة والمتوسطة تواصل ارتفاعها، وأن مقدار الديون المتعثرة لتلك الشركات زاد خلال العام الأخير بمقدار 50%
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الحرفيين الأتراك: الأزمة الاقتصادية تسببت في إفلاس نحو 115 ألف حرفي وتاجر خلال 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.