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شكرا لقرائتكم خبر عن باحث: سيطرة الجيش الليبي على سرت تضع مصراتة في العراء والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 يناير 2020
قال الباحث بمعهد الشرق الأوسط عماد الدين بادي، "إن استعادة سرت يضع مصراتة في العراء، وهذا سيصرفهم عن الدفاع عن طرابلس ويفتح الطريق أمام الجيش الوطني الليبي لاستعادة العاصمة طرابلس".
ورأى أن سرت تمكن قوات الجيش الموجودة بالفعل في ترهونة، جنوب طرابلس، من تكثيف الضغط على مليشيا السراج، موضحا أن قوات السراج ضعفت بالفعل بسبب الضربات القاتلة التي يشنها الجيش ما جلعها (المليشيا) في موقف دفاعي.
وتابع "في سرت.. دخلت وحدات الجيش الليبي قلب المدينة من الشرق والجنوب دون قتال، تقريبا، بفضل دعم القبائل المحلية للجيش، ما انعكس في تحقيق نصر سريع وخاطف"
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