الزعتر: الهجوم الإيراني الأخير بمثابة إعلان حرب

الأربعاء 8 يناير 2020

قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن ما حدث من إيران باستهداف قاعدة #عين_الأسد هو بلا شك إعلان حرب تضع ترامب أمام اختبار لمدى جديته في الدفاع عن الخطوط الحمراء التي قام بوضعها أمام إيران.



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وأضاف، عبر حسابه على تويتر: ما بعد الاستهداف الإيراني للقاعدة الأمريكية #عين_الأسد في العراق سوف تسارع قطر وسلطنة عمان للعب دور الوسيط للتهدئة، بلا شك تحقيق التهدئة هو العنوان العريض، لكن المقصد الرئيسي رمي طوق النجاة للنظام الإيراني.

وختم تغريداته بالقول: بينما يرى وزير الخارجية الإيراني أن استهداف القاعدة الأمريكية رد متكافئ وأن إيران لا تريد التصعيد، يرى المرشد الإيراني بأن الرد الإيراني على قتل سليماني غير كاف، مايعكس وجود حالة من الانقسام داخل النظام حول كيفية الرد على مقتل سليماني