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حملة مرورية موسعة بالمكلا لترقيم السيارات والدراجات النارية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مرورية موسعة بالمكلا لترقيم السيارات والدراجات النارية والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 يناير 2020

ناقش اجتماع عقد بالمكلا، صباح أمس الترتيبات النهائية لإطلاق الحملة المرورية لترقيم السيارات والدراجات النارية، وذلك بحضور المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامه التميمي.

 

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وبحث الاجتماع، آلية عمل الحملة المرورية وتنظيمها وتفعيل مبدأ الرقابة والتكاتف بين الجهات المختصة لإنجاحها.

 

 

كما تطرق الاجتماع إلى بعض الصعوبات التي قد تعترض الحملة وكيفية تجاوزها لضمان تحقيق نجاح كبير للحملة.

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