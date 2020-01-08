شكرا لقرائتكم خبر عن حضرموت.. هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة الشحر والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 يناير 2020 شهدت مدينة الشحر في محافظة حضرموت، منذ قليل، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وتتوقع جهات الطقس، أن تنتشر السحب المنخفضة اليوم الأربعاء على سواحل حضرموت وشبوة والمهرة مع سقوط بعض الأمطار الخفيفة والمتوسطة.

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