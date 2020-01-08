ليبيا.. البرلمان يشيد بانتصارات الجيش الوطني في سيرت

الأربعاء 8 يناير 2020

أشدا مجلس النواب الليبي في بيان له بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني في مدينة سرت، مؤكدا أن المدينة كانت قابعة تحت سيطرة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المتطرفة، داعيا القوات المسلحة إلى مواصلة تحرير كامل التراب الليبي من الميليشيات والجماعات الإرهابية، لينعم الوطن والشعب بالأمن والأمان والاستقرار.



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وأكدت لجنة الدفاع والأمن بالمجلس في بيان منفرد أنها تشد على أيدي القوات المسلحة للضرب بيد من حديد أماكن وجود الميليشيات المسلحة والمتطرفين، وكل من يدور في فلك الخيانة وجلب الاستعمار، ودعت أهالي سرت وكافة المسؤولين بها إلى إعلان تأييدهم للقوات المسلحة والالتفاف حول الجيش لبسط الأمن والاستقرار في المدينة.

وباركت الحكومة الليبية (المؤقتة سابقاً) الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة وتحريرها مدينة سرت، وقالت إن هذا النصر يبين لمختطفي العاصمة ومن تحالفوا معهم أن القوات المسلحة ستعيد طرابلس إلى أحضان الوطن