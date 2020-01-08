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شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدين الهجوم الإيراني على قواعد أمريكية في العراق والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 يناير 2020
أدانت بريطانيا اليوم الأربعاء الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد عسكرية في العراق تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ومنها قوات بريطانية.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب "ندين هذا الهجوم على القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات التحالف بما في ذلك القوات البريطانية.
وتابع: "نحث إيران على عدم تكرار هذه الهجمات المتهورة والخطيرة والسعي بدلا من ذلك إلى وقف التصعيد بشكل عاجل"
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