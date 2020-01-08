شكرا لقرائتكم خبر عن في أول مؤتمر ببيروت.. «غصن» يكشف عن حقائق جديدة والان نبدء بالتفاصيل
ومن المقرر أن يعقد الرئيس السابق لشركة "نيسان" مؤتمرا صحفيا في نقابة الصحفيين في بيروت في الساعة الثالثة مساء اليوم.
وقال غصن، الذي ينتظر المحاكمة بتهمة إخفاء جزء من دخله الحقيقي عن الضرائب اليابانية في بيان بعد وصوله إلى لبنان في نهاية ديسمبر الماضي إنه فر من "الظلم والاضطهاد السياسي" في اليابان.
وذكر مصدر مقرب من غصن انه سيكشف عن "الأسماء والوثائق الحالية التي تشير إلى تعرضه للظلم، بينما كان في اليابان".
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