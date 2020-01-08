شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممي: إبقاء لبنان بدون حكومة «عمل غير مسؤول» والان نبدء بالتفاصيل
قال مسؤول بالأمم المتحدة إن إبقاء لبنان بدون حكومة ،عمل غير مسؤول بشكل كبير في ضوء الوضع في البلد والمنطقة.
وحث مسؤول بالأمم المتحدة الزعماء اللبنانيين على التحرك لتشكيل حكومة دون مزيد من التأخير.
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