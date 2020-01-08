شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا : أقصى درجات الإدانة للهجوم الإيراني في العراق والان نبدء بالتفاصيل

أدانت الحكومة الألمانية وبشكل حاد الهجوم الانتقامي الذي شنته إيران على قواعد أمريكية في العراق.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب كارينباور : "لا يسعني سوى أن أقول، وباسم الحكومة الألمانية بالتأكيد، أننا نرفض هذا العدوان بأقصى درجات الإدانة".

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وشددت الوزيرة الألمانية ، على ضرورة القيام بكل ما من شأنه تهدئة الوضع.

تابعت الوزيرة: "سيتوقف الأمر الآن وبشكل حاسم على سعينا من أجل وقف اتساع هذه الدوامة"، مؤكدة أن حكومة برلين ستستغل في سبيل ذلك جميع قنوات الاتصال المتاحة لها، وأضافت: "إن من واجب الإيرانيين بشكل خاص، الآن، العمل على عدم ممارسة المزيد من التصعيد، لذلك فإننا نتوجه بمناشدتنا لطهران، مرة أخرى".

وأكدت الوزيرة عدم تعرض أي من الجنود الألمان في العراق لأي أذى نتيجة للهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على القواعد الأمريكية هناك.