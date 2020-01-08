شكرا لقرائتكم خبر عن كييف: أغلب ضحايا الطائرة المنكوبة في إيران غير أوكرانيين والان نبدء بالتفاصيل

أكدت السلطات الأوكرانية أن أغلب ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت في طهران غير أوكرانيين. ولقي 168 شخصًا مصرعهم في تحطم طائرة ركاب أوكرانية بالأراضي الإيرانية فجراليوم, متجهة إلى كييف, وذلك وفقا لمعلومات أولية أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية فاسيل كيريليتش. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريح له: إن ركاب وأفراد طاقم طائرة البوينغ 737 التابعة لشركة الخطوط الأوكرانية لقوا مصرعهم جميعاً, بعد إقلاعها من طهران.

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