شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: الوضع في الشرق الأوسط «حساس ومعقد» والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إن الوضع في الشرق الأوسط حساس ومعقد ودعت الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس. قال قانغ شوانغ المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية يومية في بكين إن تفاقم التوترات في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد مضيفا أنه يتعين على الأطراف المعنية حل الصراعات على نحو ملائم وعبر الحوار.

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