السفارة الأمريكية في الأردن لموظفيها: 'الزموا منازلكم'

وأكدت السفارة بحسب موقع صحيفة "الغد" الأردنية، أن السفارة لا تزال تعمل بشكل اعتيادي.

وأطلقت السفارة تلك التحذيرات لرعاياها في الوقت الذي كانت فيه هجمات صاروخية مؤكدة ضد المنشآت العسكرية الأمريكية في العراق، وسط استمرارية ارتفاع التوتر الإقليمي.



ونصحت السفارة موظفي الحكومة الأمريكية بمجموعة من الإرشادات للتعامل وفقها خلال الوقت الراهن، ومنها "الابتعاد عن الأضواء، أن يكون الشخص على بينة من محيطه، والبقاء في حالة تأهب في المواقع التي يرتادها السياح، ومراجعة خطط الأمان الشخصية الخاصة به، والحصول على مستندات السفر محدثة ويمكن الوصول إليها بسهولة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

