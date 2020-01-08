قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سنضرب بعنف أي طرف يحاول مهاجمة إسرائيل".
وأضاف: يجب تهنئة ترامب على تحركه بسرعة وجرأة وحزم بشأن سليماني، على حد تعبيره.
وشنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "عين الأسد" الجوية ومنشأة عراقية أخرى تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ردا على مقتل قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الإيراني.
واعلن التلفزيون الايراني في وقت سابق، أن اكثر من ثمانين جنديا قتل في الهجوم.
واعلن التلفزيون الايراني في وقت سابق، أن اكثر من ثمانين جنديا قتل في الهجوم.
وأعلنت حلية الاعلام الامني الأربعاء، أن لا إصابات في صفوف القوات العراقية بعد الضربة الصاروخية الإيرانية على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو يهدد: سنضرب بعنف أي طرف يحاول مهاجمة إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.