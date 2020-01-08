نتنياهو يهدد: سنضرب بعنف أي طرف يحاول مهاجمة إسرائيل

وأضاف: يجب تهنئة ترامب على تحركه بسرعة وجرأة وحزم بشأن سليماني، على حد تعبيره.

وشنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "عين الأسد" الجوية ومنشأة عراقية أخرى تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ردا على مقتل قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الإيراني.واعلن التلفزيون الايراني في وقت سابق، أن اكثر من ثمانين جنديا قتل في الهجوم.

وأعلنت حلية الاعلام الامني الأربعاء، أن لا إصابات في صفوف القوات العراقية بعد الضربة الصاروخية الإيرانية على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.