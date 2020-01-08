أعلنت إسبانيا، اليوم الأربعاء، أنها سحبت بعض قواتها من العراق بسبب "مخاوف أمنية".
ونقلت وكالة "رويترز" عن نائب رئيس الوزراء، كارمن كالفو، قوله "هؤلاء الذين كانوا في مواقع أكثر خطورة غادروا إلى الكويت. لم يتبق سوى عدد مخفض".
ويأتي القرار، في الوقت الذي أعلن فيه حلف شمال الأطلسي (الناتو) أنه سينقل بعض أفراد التدريب العسكري خارج العراق وسط مخاوف من اندلاع حريق إقليمي.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.
ويأتي القرار، في الوقت الذي أعلن فيه حلف شمال الأطلسي (الناتو) أنه سينقل بعض أفراد التدريب العسكري خارج العراق وسط مخاوف من اندلاع حريق إقليمي.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا: نقلنا بعض قواتنا من العراق إلى الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.