بوينج 737 الأوكرانية.. عطل فني يودي بحياة 176 شخصا

استيقظ العالم، صباح الأربعاء، على كارثة مأساوية جراء تحطم طائرة ركاب مدنية عملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران أودت بحياة 176 شخصا، بسبب عطل بالمحرك.

وتحطمت الطائرة بعد إقلاعها من طهران متجهة إلى كييف جراء خلل فني، وفق مسؤولين أوكرانيين، أكدوا أن كل من كانوا على متنها لقوا حتفهم.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لا يوجد ناجون من الحادث وأن بلاده تسعى لمعرفة ملابسات تحطم الطائرة وعدد القتلى.

وذكرت السفارة الأوكرانية في إيران أن سبب تحطم الطائرة كان عطلا في المحرك دون إبداء مزيد من التفاصيل.

وأظهر مقطع مصور بثه التلفزيون الإيراني الحطام وأجزاء المحرك المحترقة، وقد تناثرت في أحد الحقول فيما ارتدى عمال الإنقاذ أقنعة واقية لانتشال جثث الضحايا.

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ويشير موقع فلايت رادار 24 لتتبع حركة الطيران إلى أن الطائرة المنكوبة كانت في طريقها إلى كييف، وأنها من طراز بوينج 737-إن جي وعمرها ثلاثة أعوام فقط.

وقال متحدث باسم شركة بوينج: "إن الشركة على دراية بالتقارير الإعلامية التي تفيد بتحطم طائرة في إيران وإنها تجمع المزيد من المعلومات".

وأعلنت الخطوط الجوية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، تعليق رحلاتها الجوية لإيران إلى أجل غير مسمى.



وعائلة الطائرة 737 واجهت مصاعب كثيرة الفترات السابقة خاصة طائرة الجيل الرابع منها 737 ماكس.

ومنعت الشركة تحليق أسطول طائراتها من طراز 737 ماكس في مارس/آذار بعد تحطم طائرتين من هذا الطراز، ما أدى لمقتل 346 شخصا.

وأظهرت تقارير فنية أن هذا الطراز يحوي مشكلات فنية في نظام التوجيه والمكابح، قد يتسبب في كوارث جوية.

ورأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن شركة بوينج الأمريكية أخفت عن شركات الطيران معلومات حول المخاطر المرتبطة بميزة جديدة في نظام التحكم في طائرات بوينج من طراز 737 ماكس 8 وماكس 9 الجديدة، من شأنها أن تسبب كوارث جوية، بسبب وظيفة جديدة في نظام التحكم.