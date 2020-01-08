بدء الجولة الرابعة من محادثات سد النهضة بأديس أبابا

بدأت في العاصمة أديس أبابا، الأربعاء، الجولة الرابعة والأخيرة من اجتماعات مفاوضات "سد النهضة" لاستكمال المباحثات المتعلقة بقواعد ملء وتشغيل السد.



ويضم الاجتماع وزراء الري للدول الثلاث "مصر، السودان، إثيوبيا" والوفود الفنية وبمشاركة ممثلين للولايات المتحدة والبنك الدولي.

وتأتي هذه الاجتماعات، التي تستمر يومين، في ضوء ما تم التوصل إليه خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن في الـ 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، برعاية وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن، وحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس بعقد 4 اجتماعات فنية تخللها اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية.



واستضافت العاصمة السودانية، الخرطوم، اجتماعات وزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا في الـ21 من ديسمبر/كانون الأول الماضي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد الذي يعد مصدر الخلاف.

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وأعلن البيان الختامي لاجتماع الخرطوم الاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول المسائل الخلافية كافة خلال الاجتماع الرابع المقرر عقده خلال الفترة من 9-10 يناير/كانون الثاني الجاري في العاصمة الإثيوبية، لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول إلى توافق حول هذه القضية الخلافية.

وسبق جولة الخرطوم اجتماع بالقاهرة في 2 و3 ديسمبر/كانون الأول، وآخر تقييمي للمحادثات الماضية في واشنطن، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، نفت مصر ما تناولته وسائل إعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن تنازلها عن مقترحها الخاص بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن مصر تتمسك بمقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدا حرص القاهرة وسعيها للتوصل إلى اتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص تلك القواعد، بما يحقق مصلحة الدول الثلاث في التنمية، ولا يمثل خطرا جسيما على البلاد.

ويقول الجانب المصري إنه يسعى إلى التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد يحقق مصالح الدول الثلاث ويحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي، بما يحافظ على استدامة النهر والمنفعة المشتركة.

في حين يؤكد الجانب الإثيوبي أن المخاوف بشأن السد لا محل لها، وأن فوائد السد ستعود على الدول الثلاث دون الإضرار بمصالحها المائية.