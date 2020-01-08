السفارة الأوكرانية بإيران: عطل بالمحرك وراء تحطم الطائرة

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العين الإخباريةالأربعاء 2020/1/8 11:16 ص بتوقيت أبوظبي
جانب من عمليات الإنقاذ
قالت السفارة الأوكرانية في إيران إن التحقيقات تشير إلى أن عطلا فنيا في المحرك وراء تحطم الطائرة التي أقلعت من مطار الخميني وسقط على إثر الحادث 176 شخصا.
وأكدت السفارة، في بيان لها، أنه لا يوجد ناجون من الحادث وأن فرق الإنقاذ هرعت لموقع سقوط الطائرة لمباشرة أعمالها.
وأوضحت أن 82 إيرانيًا و63 كنديًا و11 أوكرانيًا و10 سويديين لقوا مصرعهم في حادث تحطم الطائرة.
وأعلن مسؤولون أوكرانيون، صباح الأربعاء، تحطم طائرة مدنية من طراز بوينج 737 التابعة لخطوطها الدولية وعلى متنها 176 شخصا بسبب مشاكل فنية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخميني في طهران.
وأكد المسؤولون أن كل من كانوا على متنها لقوا حتفهم بعد أن تحطمت الطائرة بالقرب من المطار واشتعلت فيها النيران.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لا يوجد ناجون من الحادث وإن بلاده تسعى لمعرفة ملابسات تحطم الطائرة وعدد القتلى.
وأظهر مقطع مصوّر بثه التلفزيون الإيراني الحطام وأجزاء المحرك المحترقة وقد تناثرت في أحد الحقول فيما ارتدى عمال الإنقاذ أقنعة واقية لانتشال جثث الضحايا.
ويشير موقع فلايت رادار 24 لتتبع حركة الطيران إلى أن الطائرة المنكوبة كانت في طريقها إلى كييف وأنها من طراز بوينج 737-إن جي وعمرها 3 أعوام فقط.
وقال متحدث باسم شركة بوينج إن الشركة على دراية بالتقارير الإعلامية التي تفيد بتحطم طائرة في إيران وإنها تجمع المزيد من المعلومات.
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