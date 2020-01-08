سماع دوي انفجار قرب مبنى البرلمان بمقديشو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع انفجار قوي، صباح الأربعاء، في العاصمة الصومالية مقديشو على مسافة قريبة من البرلمان، وفق ما أفاد شهود عيان ومسؤول أمني رجّح أن يكون الانفجار ناجما عن سيارة مفخخة.

وقال المسؤول الأمني محمد عبدي قادر، في تصريحات له: "يشبه ذلك انفجار سيارة مفخخة، لكن ليست لدينا تفاصيل بعد".

وتصاعدت سحابة دخان أسود كثيف في سماء العاصمة، فيما قال شهود عيان إن سيارات تشتعل.

وتقاتل حركة الشباب من أجل السيطرة وفرض سيادتها في البلاد، الواقعة بالقرن الأفريقي، منذ سنوات.

ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة في جنوب ووسط الصومال، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.