قرقاش: تهدئة الأوضاع بالمنطقة وخفض التصعيد ضرورة ملحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن تهدئة الأوضاع بالمنطقة وخفض التصعيد ضرورة ملحة. وكتب قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "تقتضي الحكمة والضرورة تهدئة الأوضاع في المنطقة وخفض التصعيد". وأضاف: "المسار السياسي لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط ضرورة ملحة". وكان قرقاش قد طالب في تغريدة، الجمعة الماضي، بضرورة تغليب الحكمة والاتزان والحلول السياسية على المواجهة والتصعيد في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

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