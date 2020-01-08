قرقاش: من الضروري خفض التصعيد وتهدئة التوترات في المنطقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات، أنور محمد قرقاش، إن من الضروري خفض التصعيد وتهدئة التوترات في المنطقة.

Advertisements وأضاف الوزير الإماراتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: خف التصعيد يعتبر أمرا حكيما وضروريا في الوقت نفسه. وحث وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي على انتهاج مسار سياسي يقود نحو الاستقرار

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